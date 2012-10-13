Трейлер «Боги Египта» (2016) Дата выхода фильма

Автор Виталий Викторов Ноябрь 17th, 2015

Боги Египта(2016)Представлен первый трейлер на фэнтези драму «Боги Египта» с Николай Костер-Вальдау и Джерардом Батлером в главных ролях.

Сюжет картины Gods of Egypt расскажет историю о захвате власти между богами в древнем Египте.

В этом изумительном приключенческом фильме вдохновленным классической мифологией Египта, выживание человечества висит на волоске когда неожиданно на парня по имени Бек (Брентон Туэйтес) падает увлекательное путешествие, чтобы спасти мир и спасти свою настоящую любовь. Для того чтобы преуспеть, он должен заручиться поддержкой могущественного бога Гора (Николай Костер-Вальдау) в маловероятном союзе против бога Сэта (Джерард Батлер), беспощадного бога тьмы, который узурпировал трон Египта, погружая некогда мирную и процветающую империю в хаос и конфликты. 

Дата выхода фильма Боги Египта 25 февраля 2016 года

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