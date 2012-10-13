Палач Бастард 2 сезон — Закрыт каналом FX

Телеканал FX официально заявил, что не будет двигаться вперед с новым сезоном исторической драмы «Палач Бастард» в связи с низкими рейтингами первого сезона.

Создатель сериала Курт Саттер сказал аннулирование шоу средневековой драмы сводились к рейтингам:

«Цифры просто не выдержали стоимость шоу, откровенно говоря. Это все математика в конце дня».

После успеха сериала «Сыны Анархии» провал сериала «The Bastard Executioner» выглядит как то неправдоподобно.

Сериал рассказывал историю о рыцаре из армии Короля Артура который решил закончить с войной, но позже из за обстоятельств снова берет в руки свой меч.

Дата выхода Палач 2 сезон сериал закрыт.