Палач Бастард 2 сезон — Закрыт каналом FX

Автор Виталий Викторов Ноябрь 19th, 2015

Палач Бастард 2 сезонТелеканал FX официально заявил, что не будет двигаться вперед с новым сезоном исторической драмы «Палач Бастард» в связи с низкими рейтингами первого сезона.

Создатель сериала Курт Саттер сказал аннулирование шоу средневековой драмы сводились к рейтингам:

«Цифры просто не выдержали стоимость шоу, откровенно говоря. Это все математика в конце дня».

После успеха сериала «Сыны Анархии» провал сериала «The Bastard Executioner» выглядит как то неправдоподобно.

Сериал рассказывал историю о рыцаре из армии Короля Артура который решил закончить с войной, но позже из за обстоятельств снова берет в руки свой меч.

Дата выхода Палач 2 сезон сериал закрыт.

 

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