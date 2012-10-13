Кедровая бухта 4 сезон Закрыт каналом Hallmark

Автор Виталий Викторов Декабрь 3rd, 2015

Кедровая бухта 4 сезонТелеканал Hallmark Channel сообщает о закрытии своего оригинального драматического сериала «Кедровая бухта» после представленных трех сезонов.

И хотя сообщалось ранее о планах на новый сезон руководство канала решило не продолжать эту историю.

Канадский сериал Cedar Cove рассказывал о женщине судье по имени Оливия Локхарт которую играет актриса Энди Макдауэлл.

Так же канал Hallmark Channel говорит, что актрису  Энди Макдауэлл можно будет увидеть в сериале под названием «The Beach House» по роману Мэри Элис Монро.

Дата выхода сериала Кедровая бухта 4 сезон отменяется сериал окончен.

 

 

 

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