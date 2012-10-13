Ип Ман 3D (2015) Дата выхода и трейлер

Автор Виталий Викторов Ноябрь 16th, 2015

Ип Ман 3D (2015)Еще два года назад Донни Йен еще не знал точно когда выпустит третий фильм о великом мастере кунг-фу, но уже сейчас в 2015-ом году есть трейлер и точная дата выхода триквела «Ип Ман 3D» (2015). В главной роли гуру исскуства Вин-Чун снялся Донни Йен а режиссером картины стал Уилсон Ип. Так же в картине снялся легендарный боксер Майк Тайсон.

Сюжет Yip Man 3 расскажет как банда во главе с лидером (Майк Тайсон) решила «подмять» под себя весь город и тогда у них на пути встает мастер Ип Ман. Кулаки летят на право и на лево в самых невероятных боевых сценах.

Дата выхода фильма «Ип Ман 3D» 24 декабря 2015 года в Китае остальной мир же увидит ленту 22 января 2016 года.

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