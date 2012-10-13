Братья из Гримсби (2016) Дата выхода и трейлер

Представлен первый трейлер на комедийный боевик «Братья из Гримсби» (2016) на главные роли в котором приглашены актеры Марк Стронг и Саша Барон Коэн.

Комедия The Brothers Grimsby расскажет как два разлученных в детстве брата снова находят друг друга после 28 лет разлуки. Один из них секретный агент а второй футбольный фанат раздолбай. Они вместе попадают на секретную операцию которую нужно выполнить любой ценой.

В главных ролях: Пенелопа Крус, Айла Фишер, Марк Стронг, Ребел Уилсон, Скотт Эдкинс и Саша Барон Коэн.

Дата выхода фильма Братья из Гримсби 3 марта 2016 года